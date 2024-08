AGRICULTORES RECEBEM 300 MUDAS FRUTÍFERAS EM ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRÁRIA, EM ASSÚ/RN

Daqui a seis meses, os moradores do Assentamento Patativa do Assaré, no município de Assú, no Rio Grande do Norte poderão iniciar a colheita das mudas frutíferas que receberam nesta quinta-feira (08), do Projeto Vale Sustentável que é executado pela Associação Norte-Riograndense de Engenheiros Agrônomos (ANEA), em parceria com a Petrobras. A entrega das 300 espécies de mudas frutíferas aconteceu na sede da associação, onde foram atendidas 45 famílias residentes na comunidade.

Suco, doces, bolos e outras receitas passam a fazer parte do cardápio das famílias, dando segurança alimentar para adultos e crianças. Entre as opções disponibilizadas para os agricultores estão acerola, caju, graviola, manga cuité, manga espada, manga maranhão, manga rosa, maracujá, pinha, pitanga, tamarindo e umbuzeiro. Para o coordenador geral do projeto, Elisângelo Fernandes, a ação fortalece a agricultura familiar.

“A agricultura familiar desempenha um papel crucial em várias áreas, desde a segurança alimentar até o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade ambiental. Ela é responsável por uma parte significativa da produção de alimentos em muitos muitos locais do país, especialmente em áreas rurais, garantindo o abastecimento local e regional. Os agricultores familiares frequentemente cultivam uma variedade de culturas, promovendo a biodiversidade agrícola e proporcionando uma dieta mais diversificada e nutritiva para as comunidades”, afirmou.

As famílias vão receber assistência técnica sobre o plantio e desenvolvimento das mudas. Até 2027, o Vale Sustentável vai realizar diversas ações na comunidade.

O projeto Vale Sustentável é uma realização da @anearnoficial em parceria com @petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

Fonte: Vale Sustentável – Fotos: Jaqueline Barbosa