AGROPEC DE JANDAÍRA PROMETE SUPERAR EXPECTATIVAS NESTA 3ª EDIÇÃO

O município de Jandaíra, na região do Mato Grande do Rio Grande do Norte, se prepara para receber a terceira edição da Feira Agropecuária (Agropec), que acontecerá nos dias 16 e 17 de agosto no Parque Severino Ramos da Câmara. Com uma trajetória de sucesso, o evento promete ser ainda maior e melhor em 2024, com a expectativa de ultrapassar 20 mil visitantes.

Na edição inaugural de 2022, o Agropec atraiu cerca de 8 mil participantes, um número que saltou para mais de 15 mil na edição de 2023. Agora, com o crescimento contínuo e o aperfeiçoamento das estruturas, a organização está otimista quanto ao aumento significativo da participação em 2024.

A prefeita de Jandaíra, Marina, expressa sua empolgação com a expectativa de público: “Estamos extremamente entusiasmados com a perspectiva de ver nossa feira crescer ainda mais este ano. A Agropec se consolidou como um evento essencial para a nossa região e para todo o estado. Temos certeza de que, com a ampliação do espaço e a diversidade de atrações, superaremos a marca de 20 mil visitantes.”

O secretário municipal de Agricultura, Francisco Melo, também destaca a importância do evento: “Nosso objetivo é firmar o Agropec como um dos principais eventos agropecuários do estado. A ampliação das estruturas e a inclusão de novas atrações são passos fundamentais para alcançarmos esse objetivo. A colaboração de todos os parceiros e o entusiasmo da comunidade são fundamentais para o sucesso do evento.”

Este ano, o Agropec contará com várias novidades e ampliações, além de shows que atraem amantes de uma boa festa. Vão se apresentar na sexta-feira, dia 16, as bandas Cavaleiros do Forró, Limão com Mel e Iguinho e Lulinha. Já no sábado, dia 17, sobem ao palco Walkyria Santos, Junior Viana e Luan Estilizado. Confira as principais atrações da feira estão:

Espaço Jandaíra de Charme: Um novo espaço do Projeto Lugares de Charme, que destacará a cultura e o charme local.

Exposição Ampliada: Maior área dedicada a expositores, incluindo máquinas, tratores, carros pick-up e 4×4, motos, e muito mais.

Palestras e Workshops: Com temas variados, desde boas práticas agrícolas até empreendedorismo feminino e uso de energia solar na agricultura.

Exposição de Tecnologias e Inovações: Novidades para o campo, com foco em sustentabilidade e eficiência.

Festival Queijo Quente: Uma celebração do queijo artesanal local.

Espaço Sebrae e Pavilhão da Agricultura Familiar: Com informações e oportunidades para pequenos produtores.

Exposições Diversificadas: Desde meliponicultura até suinocultura e aquicultura, com atendimento técnico especializado.

Gastronomia Local: Praça de alimentação com delícias da culinária regional.

Atrações Culturais e Shows: Apresentações culturais locais e na Arena Show, enriquecendo o evento com entretenimento.