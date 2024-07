AJUDE AO JOÃO VITOR A SORRIR: CAMPANHA PARA IMPLANTES DENTÁRIOS

Caros amigos e amigas, estamos aqui para compartilhar uma história de coragem e superação, e para pedir a sua ajuda em uma causa nobre. Nosso querido João Vitor enfrenta diariamente os desafios impostos pela displasia ectodérmica hipohidrótica, uma condição rara que em resumo é a falta das glândulas sudoríparas, além da falta de lagrimas e saliva má formação da dentição e cabelos escassos, documentada sob o código CID-10 Q82.4.

Desde criança, João Vitor enfrentou desafios diários devido à falta de dentes. Ele sempre foi uma pessoa otimista e determinada, mas as dificuldades com a mastigação, a fala e a autoestima são obstáculos constantes em sua vida. Infelizmente, o tratamento necessário para os implantes dentários é caro e está além de suas possibilidades financeiras.

Clique neste link para fazer sua parte:

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-os-meus-implantes

Cada contribuição, por menor que seja, faz a diferença. É um gesto de amor e solidariedade que pode aliviar o fardo financeiro dessa jornada desafiadora. Juntos, podemos proporcionar ao nosso amigo a chance de viver com mais conforto e esperança.

Compartilhe essa campanha com seus amigos, familiares e colegas, e faça parte dessa corrente do bem. Cada compartilhamento amplifica a nossa mensagem e aumenta as chances de atingirmos a meta estabelecida. Agradecemos antecipadamente por sua generosidade e compaixão. Vamos unir forças para fazer a diferença na vida daqueles que precisam. Juntos, somos mais fortes!

Objetivo da Vaquinha

Nosso objetivo é arrecadar R$ 12.000,00 para cobrir os custos dos implantes dentários. Cada contribuição, por menor que seja, fará uma grande diferença na vida do João Vitor.

Clique aqui e veja o vídeo: