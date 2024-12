ALLYSSON E WALTINHO. DE QUE LADO ESTARÃO?

Dois personagens da política do RN: Allysson Bezerra e Walter Alves. Os dois querem ser governador do Rio Grande do Norte. De nada adianta para nenhum dos dois se não tiverem lado definido. É direita ou esquerda?

Allysson, se não for para um dos lados, será engolido. Não adianta ter força em Mossoró e ficar em cima do muro, sem ir para a direita ou para esquerda. Walter Alves, se não estiver com Fátima, também não vai para nenhum lugar.

Os dois precisam definir para onde irão se quiserem construir suas campanhas.

Blog Gustavo Negreiros