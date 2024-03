ALTO FOLIA 2024 COM PARANGOLÉ, FELIPE AMORIM, MICHELLE ANDRADE, GRAFITH, CLÁUDIA LEITTE E MUITO MAIS

Vai faltar chão no Alto do Rodrigues, entre os dias 05 e 07 de abril, nas festividades dos 61 anos de emancipação política do município, com a edição 2024 do Alto Folia. A programação foi lançada na noite desta sexta-feira (08) pelo prefeito Nixon Baracho, no evento que escolheu a rainha da micareta, no Campus Alto do Rodrigues do CEEP- Centro Estadual de Educação Profissionalizante.

Para o esquenta do abre alas da micareta, na sexta-feira, 05 de abril, a partir das 18 horas, está confirmado, Juninho Ousado, na Avenida Ângelo Varela. Já às 20 horas, tem o swing da banda Parangolé, comandando um grande arrastão com trio elétrico.

E a festa não acaba por aí. Após o arrastão, no largo da Arena de Shows, tem a animação da banda Inala e a mistura de vários gêneros, como forró, pop e funk do cantor Felipe Amorim. No sábado, 06, a partir das 20 horas, Cláudia Leitte sobe no trio elétrico e promete um dos maiores arrastões da história do Alto Folia. A animação do after, ficará por conta das cantoras Michelle Andrade e Vê Barreto na arena de shows.

E a banda das multidões está de volta para fechar a micareta, no domingo, dia 07, a partir das 17 horas, Grafith deverá reunir uma multidão para fechar com chave de ouro o evento, que foi resgatado e ganhou novo formato na gestão do prefeito Nixon Baracho, consagrando-se como uma das maiores micaretas fora de época do Estado.

Dia do Evangélico

Sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a programação oficial da Prefeitura de Alto do Rodrigues em comemoração aos 61 anos de emancipação política da cidade, tem início no dia 30 de março, no Largo do Centro de Eventos, com show da banda Som e Louvor, atração também confirmada pelo prefeito nesta sexta (08/03).