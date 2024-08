ALUNOS DE MACAU TÊM A MELHOR NOTA DO IDEB DE TODA A REGIÃO

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) mostrou que os alunos dos anos finais (6º ao 9º ano) da rede pública melhoraram suas notas e Macau teve o melhor desempenho da região salineira e alcançou índices superiores a cidades maiores, como Assu, João Câmara e Ceará-mirim.

“Em 2017, a nossa média foi 3.0, evoluímos em 2019 para 3.4 e em 2021 e 2023, atingimos a excelente pontuação de 3.8”, comemorou o prefeito José Antônio Menezes, que é candidato à reeleição.

O IDEB avalia a qualidade da educação básica em todo o Brasil. A prefeitura de Macau tem investindo em educação, garantindo salário em dia, qualificação profissional e respeito. Dr. Zé Antônio transformou a Escola José Ribeiro da Costa, no distrito de Diogo Lopes, em escola de Dia Todo (tempo integral), com almoço e dois lanches por dia.

A escola de Diogo Lopes, que atende com ensino do 1º ao 5° ano do ensino Fundamental I, apresentou um excelente resultado na apuração e obteve a nota 5.2, acima do IDEB municipal, nessa faixa de ensino.

A falta de merenda, que foi um dos problemas mais graves deixados pela gestão anterior, foi solucionada pelo prefeito José Antônio para atender a todas as crianças matriculadas nas escolas do município. “São mais de 4 mil refeições servidas diariamente. Comida boa, gostosa e forte e nunca mais faltou merenda”, destaca Dr. Zé.

“Dezesseis escolas foram reformadas e 80 salas de aulas foram climatizadas e os resultados do IDEB mostram que os nossos estudantes melhoraram os níveis de aprendizagem. Vamos seguir em frente, avançando mais, porque Macau não quer mais andar pra trás”, avalia o prefeito.