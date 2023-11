Alunos do 3° ano da Escola Jesuíno Vieira participaram de aula de campo para preparação da feira de ciências

Os estudantes do 3° ano do Centro de Educação Jesuíno Vieira de Melo tiveram a oportunidade de participar de uma emocionante aula de campo, imersos em um projeto dedicado ao resgate e monitoramento de peixes-boi-marinhos, em Diogo Lopes/Macau.

Durante a aula de campo, os participantes exploraram o Recinto de Aclimatação da Ponta do Tubarão, onde tiveram a oportunidade única de conhecer o habitat natural do peixe-boi-marinho, participando ativamente de atividades relacionadas ao resgate, reabilitação, estabilização, soltura e monitoramento desses animais.

A atividade, integrante do planejamento do 4° bimestre e associada à preparação para a feira de ciências de encerramento do ano letivo, ocorreu no turno matutino, com a participação entusiasmada de 21 alunos.

Essa ação está alinhada com o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia Potiguar (PMP-BP), uma iniciativa que visa o resgate e monitoramento de peixes-boi-marinhos, sendo parte do licenciamento ambiental federal exigido pelo IBAMA para atividades de exploração, produção e escoamento de petróleo e gás realizadas pela Petrobras na região. O PMP-BP é executado pelo PCCB-UERN, através de um convênio entre a PETROBRAS, UERN e FUNCITERN.

A Prefeitura de Guamaré reforça seu compromisso com a educação integrada e a formação de cidadãos conscientes e engajados, proporcionando experiências enriquecedoras, como essa aula de campo que transcende os limites das paredes da sala de aula tradicional.

Assecom/PMG