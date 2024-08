AMÉLIA MORAIS: CAMPANHA GANHA FÔLEGO E EMPOLGA MILITÂNCIA EM GUAMARÉ

É visível o crescimento da candidatura de Amélia Morais para vereadora de Guamaré pelo o partido do Podemos. A música de campanha que embala sua candidatura a uma vaga na casa do povo, caiu no gosto do povo e empolgou a militância, sendo uma já das mais ouvidas.

Quem conhece essa mulher guerreira bem sabe o que ela passou na vida, mas sua fé em Deus nunca a deixou abalada. Levantou a cabeça, deu a volta por cima, sacudiu a poeira e decidiu ser candidata a vereadora com a força de Deus e do povo.

Amélia é uma das maiores apostas do partido para as eleições municipais deste ano em Guamaré. Há quem afirme que na comunidade de Salina da Cruz, onde ela mora e reside, e criou seus filhos, ela está em ritmo crescente nesta campanha, ganhando importantes apoios e adesões espontâneas ao seu projeto politico.

“Nas eleições de 2020, eu, Amélia, trabalhei dia e noite pedindo um voto de confiança para eleger Hélio e um vereador de sua base. Hoje, volto a percorrer o mesmo percurso, de casa em casa, conversando com o povo e pedindo mais uma vez um voto de confiança, mas agora para mim e para Adriano. Escreva aí, em 6 de outubro de 2024, com a ajuda de Deus e do povo, a população de Guamaré terá uma legítima representante do povo na Câmara Municipal, uma mulher de verdade, temente a Deus, que honra a família, os amigos e o povo de nossa Guamaré.” Comentou Amélia.

Clique aqui e ouça a música de campanha de Amélia Morais: