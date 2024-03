AMÉRICA BATE ABC NOS PÊNALTIS E CONQUISTA PRIMEIRO TURNO DO ESTADUAL

O América é campeão do primeiro turno do Campeonato Potiguar 2024. O título veio após o Alvirrubro vencer o ABC por 4 a 2 nos pênaltis, após um empate sem gols no tempo regulamentar. O duelo aconteceu neste domingo (03) na Arena das Dunas.

Além da conquista do turno, o América garantiu a presença na final do Campeonato Potiguar. Além disso, a equipe assegurou vaga na Copa do Brasil de 2025 e na Série D de 2025.

O primeiro tempo do clássico foi marcado por oportunidades escassas, com destaque para jogadas de bola parada. O ABC teve sua grande chance com uma cobrança de falta de Wallyson, defendida pelo goleiro Renan Bragança.

A segunda etapa iniciou-se com uma boa jogada de Marcos Ytalo pela direita, resultando em uma finalização de Matheuzinho bem defendida pelo goleiro do ABC, Carlos Eduardo. Aos 35 minutos do segundo, o América perdeu Ferreira, expulso após dois cartões amarelos. Mesmo com a vantagem numérica, o ABC não conseguiu capitalizar e levar a partida.

Nos pênaltis, Renan Bragança brilhou ao defender a cobrança de Vitor Marinho e viu Douglas Skilo, do ABC, chutar para fora. As cobranças certeiras de Souza, Matheuzinho, João Lucas e Norberto garantiram a vitória por 4 a 2 nos pênaltis, conferindo ao América-RN o título do primeiro turno do Campeonato Potiguar.

Fonte: NOVO