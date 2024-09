O USO INADEQUADO DO LEGADO DE JOÃO PEDRO NAS ELEIÇÕES DE 2024

Blog Guamaré Comunidades

A eleição de 2024 em Guamaré promete grandes surpresas, o pleito que acontece em outubro conta com três chapas registradas para concorrer à cadeira do executivo na cidade.

Todavia é aguardado nos próximos dias o indeferimento da chapa ‘Unidos por Guamaré’, capitaneada pelo ex-prefeito Hélio de mundinho, em decorrência de pendências alegadas pelas duas chapas oposicionistas.

Fora desse contexto, muito se tem comentando na cidade, o apoio da filha do saudoso João Pedro filho, Clécia, para o grupo situacionista que em tempos outrora, quando Seu João Pedro estava entre nós, nunca compactuou com os mesmo interesses.

Para muitos soou como surpresa o apoio da filha do saudoso João Pedro, para o grupo cujo seu pai sempre combateu.

Para alguns nem tanto, haja vista que essa decisão é fruto do seu esposo e ex- oposicionista Gustavo Santiago, que assim como seu falecido sogro sempre combateu o modelo de se fazer gestão dos mundinhos, bem como do seu grupo.

Agora do lado de lá, Gustavo Santiago entra na contra mão do que sempre combateu, fazendo do legado de João Pedro jogo político e articulação eleitoral.

Tiro no pé ou jogada de mestre?

A nomeação da filha de João Pedro, Clécia Santiago para a candidatura de vice-prefeita ao lado de Hélio de mundinho, deixa uma ignota na cabeça dos militantes do grupo situacionista, bem como dos seus próprios líderes.

Afinal foi tiro no pé ou jogada de mestre? Para quem conhece a política de Guamaré, em especial, dos últimos 24 anos recorda da importância pluralizada do eterno João Pedro na cidade, bem como suas pautas defendidas e principalmente seu legado.

Que dentro da lealdade paterna poderia ser usado para permanecer na história pelos seus filho, e netos.

Mais que hoje o legado do saudoso João Pedro filho, passou a ser usado de forma inadequada para fins políticos da chapa governista, em um claro indicativo do grupo visando tão somente o poder.

A técnica em estética e irmã do líder da OPOSIÇÃO Mozaniel Rodrigues, se coloca contra seu próprio irmão, seguindo orientação do seu esposo, bem como do líder do grupo da situação, Hélio de mundinho.