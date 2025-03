ANDRE BRITO: PREFEITO HÉLIO NOMEIA SECRETÁRIO ADJUNTO DA EDUCAÇÃO E OUTROS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Miranda, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município, dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração da Prefeitura Municipal de Guamaré, através do Diário Oficial dos Municípios da FEMURN desta segunda-feira (24) de março números 3502.

Exoneração

Exonerar, ANDRE LUIZ BRITO DA SILVA, das atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomeações

Nomear, ANDRE LUIZ BRITO DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Secretário Adjunto, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MAGDENIA DE SIQUEIRA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, PATRICIA DANYELLE DA COSTA RODRIGUES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Inspetora de Turno Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.