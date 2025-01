APODI: MPRN RECOMENDA DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN) recomendou que a Prefeitura de Apodi adote as providências legais e necessárias para que os resíduos sólidos urbanos do município sejam adequadamente dispostos em aterro sanitário licenciado.

A recomendação foi feita com base nas leis que proíbem a disposição irregular de resíduos sólidos, incluindo o lançamento em praias, no mar ou em corpos hídricos, e a queima a céu aberto ou em recipientes não licenciados.

O MPRN também considerou que é dever do ente municipal garantir a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos gerados em seus territórios. Além disso, a região do Alto Oeste Potiguar conta com aterro sanitário licenciado, o que não justifica a disposição irregular de resíduos sólidos.

A Prefeitura de Apodi tem um prazo de 60 dias para adotar as providências necessárias. Caso não o faça, poderá incorrer na prática de crime ambiental e estar sujeito a medidas administrativas e ações judiciais.

