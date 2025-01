APÓS DENÚNCIA DO MPRN, ESTUDANTE QUE ATIROU EM COLEGA EM NATAL VIRA RÉ EM AÇÃO PENAL

Após denúncia oferecida pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), a Justiça potiguar tornou ré a estudante Lyedja Yasmin Silva Santos, acusada de tentar matar três pessoas, incluindo um colega de escola, em um ataque ocorrido em 17 de dezembro do ano passado.

A denúncia do MPRN detalha que Lyedja utilizou um recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. A estudante surpreendeu as pessoas presentes na Escola Estadual Berilo Wanderley, situada no bairro Neópolis, em Natal, e efetuou disparos de arma de fogo.

De acordo com o inquérito policial, o crime aconteceu por volta das 8h, quando a acusada tentou matar a coordenadora, uma professora e um estudante que foi atingido na cabeça. Os homicídios não se consumaram devido a circunstâncias alheias à vontade da denunciada, como a falha nos disparos ou a reação das vítimas.

Agora, com a aceitação da denúncia pela 2ª Vara Criminal de Natal, o caso seguirá para julgamento, e a ré enfrentará o processo penal diante das acusações de tentativa de homicídio.

MPRN