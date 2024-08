APÓS O MP, TCU TAMBÉM QUER SABER ONDE ESTÁ O DINHEIRO ENVIADO POR STYVENSON PARA OBRAS NO HOSPITAL TARCÍSIO MAIA

Depois de provocar o Ministério Público do RN, por meio da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró, para instaurar “Procedimento de Notícia de Fato”, o senador Styvenson Valentim (Podemos RN) enviou, nesta terça, 6, a pedido do Tribunal de Contas da União (TCU) uma farta documentação para que também o órgão de controle federal possa analisar suposta “malversação dos recursos” destinados pelo parlamentar para a reforma do Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró. O ofício e os documentos, com todas as informações sobre o caso, foram ao auditor federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, José Ruy Melo.

Em 2020, o senador Styvenson Valentim, destinou cerca de R$ 12 milhões em emendas parlamentares para as obras, que contemplam reforma da área de cozinha, ampliação de espaços e aquisição de equipamentos para a unidade, que é o maior hospital geral da região Oeste potiguar.

No dia 13 de julho, o próprio senador esteve fiscalizando e conferindo “in loco” e publicou em suas redes sociais vídeos mostrando a indignação dos funcionários com a lentidão da obra que, segundo dados do próprio Governo, só teve, até agora, 10% de sua execução medidos e pagos.