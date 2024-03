APÓS UMA DÉCADA SEM REALIZAR CONCURSO PÚBLICO, PREFEITURA DE MACAU LANÇA EDITAL COM VAGAS PARA NÍVEL FUNDAMENTAL II, ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

A Prefeitura de Macau divulgou na última semana, o edital que confirma a realização de concurso público para preenchimento de vagas na administração pública para os cargos de nível fundamental II, médio e superior. As inscrições serão realizadas até o dia 20 de março de 2024, as provas objetivas serão aplicadas dia 7 de abril e a banca examinadora será a Fundação de Apoio ao IFRN – FUNCERN, assim como o edital que também se encontra na página da fundação (www.funcern.br/concursos). O último concurso do município, ocorreu em 2014.

De acordo com o edital, os cargos ofertados são para nível fundamental II (motorista), nível médio (agente de combate às endemias) e superior (assistente social, psicólogo, fonoaudiólogo, professor de arte, professor polivalente, professor de ciências, professor de educação física, professor de ensino religioso, professor de geografia, professor de história, professor de língua inglesa, professor de matemática, professor de língua portuguesa, psicopedagogo clínico e psicopedagogo institucional e terapeuta ocupacional).

As provas de títulos, documentações necessárias para cada cargo, número de vagas para PCD, jornada de trabalho, validade do concurso e demais requisitos são informações que estão no edital. “É com grande alegria que divulgamos a realização do concurso público da Prefeitura de Macau. O primeiro concurso da história do município ocorreu na nossa primeira gestão, realizamos ainda um segundo concurso público e hoje temos a felicidade de trazer essa notícia para os concurseiros”, destacou o prefeito José Antônio de Menezes.

“O concurso é uma oportunidade única das pessoas se tornarem servidores efetivos do município com estabilidade no seu emprego. É uma chance de ouro do cidadão macauense passar a fazer parte de uma gestão que valoriza seus colaboradores, paga salário em dia e prepara a cidade para o futuro com a participação e colaboração do servidor público municipal”, concluiu o prefeito José Antônio de Menezes.

Com informações: Assecom/PMM