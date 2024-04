APROVADOS EM CONCURSO DE GUAMARÉ PEDEM CONVOCAÇÃO

Diversos aprovados no concurso público de Guamaré fizeram contato com o blog criticando a omissão por parte da Prefeitura de Guamaré em não promover a convocação daqueles que lograram êxito no certame.

O concurso público realizado pela Prefeitura destinou-se a ocupação de diversos cargos na esfera administrativa, tendo sido homologado recentemente. Contudo, até o presente momento a administração não apresentou qualquer indicação, calendário ou razão para não convocação.

O candidato Daniel Pinheiro, disse que: “É um desmonte do serviço público e uma desmoralização da lei não chamar quem foi aprovado em concurso. Um desrespeito com os candidatos que se dedicaram e foram aprovados para ocuparem cargos públicos, garantindo uma prestação do serviço continua e necessária a sociedade. Precisamos saber quando seremos chamados”.

Os aprovados já realizaram diversos atos públicos, inclusive no dia 28 de março corrente, por meio das representações sindicais: SindSaúde, Sintase-MG, Sinte Regional, aprovados e alguns efetivos realizaram uma reunião na Câmara Municipal de Guamaré.

Na oportunidade foram traçadas estratégias para mover meios burocráticos/legais que favoreçam a convocação dos aprovados, inclusive o Ministério Público foi instado a tomar providências em relação ao concurso público.

O movimento sofreu efeito, tendo o Ministério Público requerido do ente público informações quanto a convocação dos aprovados, o que deve ocorrer de forma justificada:

Os aprovados destacam que a não convocação representa um verdadeiro atentado a dignidade dos que estudaram, se prepararam e alcançaram com êxito aprovação a base de muito sacrifício e suor.

São pais e mães de família que dedicaram grande fração de tempo e vida, renunciando ao lazer e a convivência familiar, lançando-se a uma seleção dura e árdua no caminho da estabilidade profissional.