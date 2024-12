ARTICULAÇÃO: QUEM SERÁ O NOVO PRESIDENTE DA CÂMARA DE GUAMARÉ

Passadas as eleições realizadas do último dia 6 de outubro de 2024, os bastidores já começaram a ebulir, acreditem se quiser: começaram as movimentações em torno da eleição para a mesa diretora da Câmara Municipal (biênio 2025/2026).

Quem saiu “vivo” no pleito eleitoral certamente terá maior influência nessa disputa para ser eleito presidente, vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário.

Um passo errado e o parlamentar poderá ser vereador de um mandato só como aqueles que não conseguiram a reeleição: Manu de Nascimento, Tiago de Berg, Daniel do Sub, Leandro Felix e tantos outros em legislaturas anteriores.

Não devemos esquecer que o mandato do novo presidente da Câmara tem um grande peso no poder de decisão, tendo em vista que o futuro de Guamaré ainda é incerto.

Como o mandatário do Legislativo o presidente é quem controla as pautas, certamente poderá “ajudar” ou “prejudicar” o prefeito eleito. Porém, quem decidirá o novo chefe do legislativo serão a maioria de votos dos 11 vereadores eleitos.

Há quem afirme que um cordão já foi feito nos bastidores, entretanto, é tempo de aguardar mais um pouco para ver.

A eleição será no dia 1° de janeiro de 2025, mesma data em que o prefeito e vereadores serão empossados pela Câmara de Vereadores. Logo após a posse, os vereadores já poderão realizar a eleição para a mesa diretora e empossar o chefe da Casa, no mesmo dia.

Na lista, já tem 3 nomes dos eleitos que em conversa com este editor confessaram que serão candidatos a presidência, e que não abrem mão nem para um trem carregado de pólvora com um bêbado fumando em cima. Será verdade ou estratégia de valorização? Confesso que eu estou igual a Tomé, preciso ver para crer.

O que chama atenção é que o governo fez 7 dos 11 vereadores, ou seja, 4 são da oposição. Na verdade, faltou pouco, para o Poder Legislativo se tornar submisso numericamente quando o assunto é sigla partidária, ou seja, apenas 2 votos transformaria em mar de almirante o governo do futuro prefeito Hélio Willamy e renovaria o cantinho do céu, chamado Câmara Municipal, nas mãos do controlador político-administrativo-financeiro há quase 20 anos, Doutor Mauro Gusmão Rebouças, aquele lembrado em todas as audiências no Ministério Público, com a pergunta: “ele ainda continua lá?”

Que rufem os tambores e que soem os clarins… A eleição da presidência da câmara tá chegando, e quando sair o resultado da eleição o eleitor vai lembrar que eu estava certo.

NOTA DO BLOG

Se tudo der errado nessa “disputa”, o Poder Legislativo não deixará de ser controlado pelo Chefe do Poder Executivo.

Todavia, existem muitos fatos a acontecer, muita água promete correr debaixo da ponte, que deve, necessariamente está erguida e suportar os fortes ventos da ganância pelo poder. Afinal, o poder pode proteger um, alguns, mas, talvez, possa não proteger todos.

Enquanto isso tudo, o povo continua na mesma, em quarto, quinto ou até sexto plano….