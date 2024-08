O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) está na fase final do transporte das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições de 2024. Até o dia 15 de agosto, 6.019 urnas devem ser entregues em 162 dos 167 municípios do RN. Apenas Natal, Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Goianinha recebem as urnas apenas na véspera das eleições.