ASSALTANTE MORRE BALEADO APÓS COMETER VÁRIOS CRIMES EM MOSSORÓ

Um homem apontado por praticar vários assaltos na noite desta quinta-feira, 6 de junho de 2024, em Mossoró, morreu após ser baleado enquanto tentava fugir de uma ação criminosa.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito, identificado como Pedro Dantas de Oliveira, vulto “Pedro Piató”, da cidade de Assu, assaltou uma farmácia nas imediações da UPA do Bairro Santo, levando dinheiro do estabelecimento.

O suspeito retornou ao local, desta vez usando outra camisa, e tentou assaltar uma segunda farmácia. Ao sair de moto, um popular armado que presenciou a ação reagiu, atirando contra o suspeito, que acabou sendo baleado.

Ele foi socorrido e levado para a UPA, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Militar informou que o elemento praticou ao menos quatro assaltos em bairros diferentes.