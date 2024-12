ASSALTO COM SEQUESTRO DE EMPRESÁRIO EM CRUZETA

Uma ação criminosa de grandes proporções foi registrada no inicio da manhã deste sábado (07), por volta das 4h30min, na cidade de Cruzeta. Quatro homens armados invadiram a residência de um empresário, localizada no centro da cidade. Os criminosos realizaram um assalto à residência, subtraindo diversos bens, e sequestraram o empresário, conhecido por atuar no ramo de queijo e verduras.

Após o crime, os bandidos fugiram levando a vítima em sua caminhonete Hilux de cor prata, em direção a destino incerto. A situação gerou grande mobilização das forças de segurança da região, que iniciaram buscas na tentativa de localizar a vítima e capturar os envolvidos.

O desfecho pouco tempo depois, quando a vítima e o veículo foram encontrados abandonados na saída para Acari. Relatos apontam que os criminosos entraram em uma estrada por trás de um motel e realizaram a troca de veículo, utilizando um carro de cor cinza para continuar a fuga. Informações preliminares indicam que outros indivíduos davam suporte à quadrilha.

O empresário foi resgatado ileso, mas em estado de choque, e recebeu atendimento das autoridades policiais. A Polícia de Cruzeta investiga o caso, enquanto equipes seguem em diligências para identificar e capturar os responsáveis por este crime audacioso.

A população é orientada a repassar qualquer informação que possa ajudar na elucidação do caso através dos canais oficiais de denúncia.

Repórter Seridó