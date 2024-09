ATENÇÃO: CONTA DE ENERGIA VAI FICAR MAIS CARA EM SETEMBRO

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou nesta sexta-feira (30), a bandeira tarifária vermelha patamar 2 para setembro, começando neste domingo (1º), pela primeira vez em mais de três anos.

A conta de energia vai subir. Será feito um acréscimo de R$ 7,877 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A decisão foi motivada pela previsão de baixa afluência nos reservatórios das hidrelétricas do país, estimada em cerca de 50% abaixo da média.

O Custo Marginal da Operação (CMO) projetado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) terá um aumento. Para a primeira semana de setembro, o custo será de R$ 277,76 por megawatt-hora (MWh), um crescimento significativo em comparação aos R$ 94,25 por MWh da semana anterior, representando quase 200% de aumento.

“Esse cenário de escassez de chuvas, somado ao mês com temperaturas superiores à média histórica em todo o País, faz com que as termelétricas, com energia mais cara que hidrelétricas, passem a operar mais”, disse a Aneel.

Fonte: UOL