ATENTADO: CARRO DA PRÉ-CANDIDATURA A PREFEITURA DE PORTO DO MANGUE É ALVEJADO POR TIROS

Um atentado a bala foi registrado na noite desta terça-feira (27) em Porto do Mangue, interior do Rio Grande do Norte. O alvo era a pré-candidata a prefeita, Dra. Rosa Araújo. A tentativa de homicídio ocorreu na comunidade rural do Rio Doce, distante cerca de 15 km do centro da cidade, onde ela estava cumprindo agenda política.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Segundo informações, homens encapuzados teriam efetuados os disparos.

A assessoria da pré-candidata informou a blogs da região que Dra. Rosa não sofreu nenhum ferimento, apenas danos psicológicos.

O caso será investigado pela Polícia Civil para verificar se trata-se de um crime político.