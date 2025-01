ATRASO NO INÍCIO DO ANO LETIVO PREJUDICA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM GUAMARÉ

Uma noticia não muito boa pegou alunos e pais de alunos da rede municipal de Guamaré de surpressa. Acreditem se quiser, mas foi publicada no Diário Oficial dos Municípios, na edição desta segunda-feira (20), uma resolução do Conselho Municipal de Educação – CME – alterando o Calendário Escolar de 2025.

Segundo a resolução, as aulas do ano letivo terão início apenas no dia 6 de Março de 2025 e término em 26 de Dezembro de 2025. Ou seja, é mais um problema de tantos já existentes que afeta a educação do município, e quem continua a frente da pasta é o velho e novo secretário de educação, Renato Dantas.

A noticia tomou conta das redes sociais e grupos de WhatsApp, e tem gerado revolta nos pais de alunos porque as aulas só serão iniciadas somente após o carnaval, modificando e descumprindo a carga horária mínima do calendário letivo escolar, causando um prejuízo que não se mede na educação do município.

É de conhecimento público que o ano letivo de 2024 foi encerrado no mês de novembro do mesmo ano. A notícia que o ano letivo de 2025 só começa em março irá prejudicar mais ainda a aprendizagem dos alunos, que serão obrigados há ficar quase quatro meses sem assistir as aulas na escola.

Quero acreditar que a decisão do Conselho Municipal de Educação de Guamaré não teve interferência politica, mas que gerou mais um problema na educação do município que vai da infância à adolescência não podemos negar. Uma decisão tomada sem justificativas sobre a omissão da câmara municipal e dos órgãos fiscalizadores.

Estamos a vinte dias de governo, e o prefeito eleito de Guamaré Hélio Willamy ainda não mostrou pra que veio. Ou coloca o trem nos trilhos em tempo, ou deixa de vez o governo no piloto automático. Meus pais já me diziam: Lugar de criança é na escola!

Clique aqui: Calendário Guamaré Ano Letivo 2025