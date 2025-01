AULAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DO RN COMEÇAM EM 10 DE FEVEREIRO

As aulas nas escolas estaduais do Rio Grande do Norte deste ano começam no dia 10 de fevereiro, com 200 dias letivos obrigatórios divididos em quatro bimestres. O calendário escolar para 2025 foi divulgado pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte (Seec) em novembro de 2024 no Diário Oficial do Estado. O cronograma conta, ainda, com jornadas pedagógicas e períodos dedicados à formação de professores, além de apontar os feriados e períodos de recesso.

A secretária de Educação do RN, Socorro Batista, diz que o calendário tem papel estratégico no planejamento das ações educacionais. “Ele leva em consideração as necessidades formativas dos professores e o desenvolvimento integral dos estudantes potiguares, promovendo um ambiente escolar que respeite o cumprimento dos 200 dias letivos obrigatórios”, destacou.

O primeiro bimestre está previsto para ocorrer entre 10 de fevereiro e 25 de abril, seguido pelo segundo, de 28 de abril a 25 de julho. O terceiro bimestre será realizado entre 28 de julho e 2 de outubro, enquanto o quarto e último bimestre acontecerá de 6 de outubro a 18 de dezembro. Ainda em dezembro, o calendário prevê a realização de exames finais entre os dias 19 e 22, com a divulgação dos resultados no dia 23.

O planejamento contempla, ainda, feriados e recessos importantes. O Carnaval será comemorado nos dias 3 e 4 de março, e a Semana Santa, nos dias 17 e 18 de abril. Entre os feriados nacionais, estão Tiradentes (21 de abril), o Dia do Trabalho (1º de maio) e a Proclamação da República (15 de novembro). Também constam os feriados estaduais, como os Mártires de Cunhaú e Uruaçu (3 de outubro).

Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do Ensino Médio matriculados nos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) também iniciarão as aulas no dia 10 de fevereiro. O primeiro semestre será encerrado em 28 de julho, enquanto o segundo semestre terá início em 1º de agosto e se estenderá até 23 de dezembro. O período de matrículas para o segundo semestre e validação de vagas para a EJA acontecerá entre os dias 23 e 25 de julho.

