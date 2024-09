BAIXA DO MEIO: ADRIANO É RECEBIDO NOS BRAÇOS DO POVO

Quando o candidato tem serviços prestados o povo reconhece, agradece, elogia e acompanha, foi exatamente isso que aconteceu com Adriano Diógenes quando ele foi Secretário de Saúde por 9 anos e Prefeito por 2 anos. A história da saúde de Guamaré é dividida em dois momentos: antes e depois de Adriano Diógenes.

Contudo, sua marca não ficou na saúde, uma vez que da prefeitura revolucionou a paisagem da cidade com obras pra todo lado, na zona urbana e rural. São construções, reformas, revitalização, limpeza, iluminação pública e tantos outros.

A satisfação estava estampada no rosto de cada cidadão no arrastão e comício realizado no ultimo sábado (28) pelas ruas de Baixa do Meio, que teve como ponto forte além da multidão, a recepção dos cidadãos livres que o tomou o Doutor pelos braços.

O reconhecimento do povo e o desejo de mudança deram o tom de uma das maiores movimentações desse pleito. Um sentimento que foi demostrado por meio de abraços, apertos de mão, em cada rua e casa, nas calçadas e varandas o povo comemorou e acenou, dando gestos e sinais de positivos de confirmação que no próximo dia 6 de outubro Guamaré será liberta das opressões com a vitória de Adriano e Lisete.

Na comunidade Adriano caminhou ao lado do Deputado Ubaldo Fernandes, do prefeito de Ceará Mirim Júlio César, que representou o Deputado José Dias, sua vice Lisete e os vereadores da coligação na presença do grande dono da noite: “o povo de Baixa do Meio”, sendo concluída a festa politica com a realização de um grande comício.