BAIXA DO MEIO: O POVO VIU, OUVIU, SENTIU, APLAUDIU E ABRAÇOU ADRIANO DIÓGENES

A Igreja de São Sebastião em Baixa do Meio realizou na última sexta-feira (05), o tradicional Arraiá das Pastorais, um momento de diversão, alegria e confraternização, marcada por muito forró pé de serra, apresentações, quadrilhas que aqueciam os corações e espalhavam alegria pela comunidade.

Porém, o que chamou atenção foi à chegada do pré-candidato a prefeito Adriano Diógenes e sua esposa Manuela Jácome no local da festa, marcada por uma recepção calorosa, tendo sido muito bem acolhidos e abraçados pelo público presente.

Visivelmente feliz e entusiasmado, Adriano fez questão de passar em cada mesa e cumprimentar cada família, instante em teve oportunidade de ouvir e ser ouvido pelo povo.

Foi perceptível o brilho no olhar e o ardor da esperança no povo, do sentimento de leveza e liberdade, do desejo de mudança e da expectativa por dias melhores para o povo de Guamaré.

De verdade, foi um anoitecer encantado no pátio da Igreja de São de Sebastião que ficou completamente lotada, por idosos e crianças, homens e mulheres, fato que não ocorrida há muito tempo na comunidade.

Uma festa que ficou anotada por vários detalhes, enxergados e festejados por muitos, com acenos do povo que se mostrou acolhedor e confiante, interessado na mudança, com mostras induvidosas de carinho e admiração, representado num vasto repertório de sorrisos e abraços ao doutor, que disse:

“Uma noite de confraternização, alegria e animação em Baixa do Meio. Ao lado de amigos e amigas, prestigiamos o Arraiá das Pastorais 2024. Um evento que mantém viva a tradição e a cultura junina na comunidade, com uma realização e organização da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, e a Igreja de São Sebastião, através do Padre Gilvan, o qual parabenizamos”.

Foi uma noite ilustrada, onde os olhos viram, os ouvidos ouviram, onde o coração palpitou toda a naturalidade e a simpatia do povo ao projeto do pré-candidato Adriano Diógenes.