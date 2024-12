BANDA GRAFITH NO RÉVEILLON DE GALINHOS

Todos os caminhos levam ao maior Réveillon do RN em Galinhos com animação inigualável da Banda Grafith. A festa da virada na ilha promete fazer você começar o novo ano em grande estilo. Você vai se emocionar com a queima de fogos e o turbilhão de ritmos da melhor banda do Rio Grande do Norte, a Banda Grafith tocará no dia 1º na orla da praia com hits que vão agradar a todas as gerações.

Dia 31/12/2024 – Virada

Farra de Rico – Giannini Alencar – Roberto Filho

Dia 01/01/2025 – Orla da Praia

Som e Balanço – GRAFITH – JP Forrozado