BASE POLÍTICA DE BERG AFIRMA: “NÃO VAMOS PARTICIPAR DISSO, NÃO VAMOS RENUNCIAR GUAMARÉ. ESTAMOS COM O DOUTOR”.

Quem pensava que a decisão de Berg da Farmácia de renunciar sua candidatura junto à Justiça Eleitoral, mudaria em termos de apoio a campanha de Adriano Diógenes, se enganou. Ao tomar conhecimento, sua base logo procurou o candidato e reafirmou seu compromisso de Mudar Guamaré.

A postura de Berg decepcionou sua militância, mas não mudou o forte sentimento de tirar Guamaré do caos. Assim, aos que foram prometidos, mas não cumprido, como: Lindomar, Neto Vaqueiro, Cabecinha, Rafinha Potiguar, Eliackin, Pastor Ribamar, Júnior e Gercinho, sobrou vontade e disposição de continuar na caminhada.

Neto Vaqueiro, disse: “Estou surpreso, nada disso tínhamos conhecimento, não fomos comunicados, mas eu sei muito bem o que o preço disso tudo. Não vamos participar disso, se ele resolveu renunciar sua terra, nós não vamos renunciar Guamaré.”

Como já relatado, o blog recebeu uma informação que essa articulação de renúncia de Berg contou com atuação direta de Hélio Willamy. E que, o ex-candidato Berg apoiará possivelmente a candidatura do vereador e candidato a reeleição Miranda Júnior, o filho de Chico da Praça.

Aqui pra gente. Como fica a candidatura de Manu de Nascimento, Carlos Câmara, Pretinha, Celiana de Lula, dentre outros candidatos da coligação, que já sofrem com a vantagem dirigida ao vereador Gustavo Santiago, antigo algoz, que conseguiu com uma cartada de mestre colocar até sua esposa como vice da chapa?

Será que somente eu estou enxergando a velha forma de fazer política de Hélio para alcançar seus objetivos? Imagino, que os hipnotizados com certeza não recordam o que Hélio falou em palanque: “Eu sou capaz de topar qualquer parada para ganhar as eleições”. É fato que uma das paradas foi fazer Berg renunciar sua candidatura, o que se confirmou pelo prévio anúncio e comemoração em grupo de WhatsApp do governo do seu novo troféu.

Só o povo por sua vontade e soberania, poderá decidir os destinos de Guamaré no próximo dia 6 de outubro. Só o povo!