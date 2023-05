Belezas de Guamaré são retratadas em painéis de grafite no novo Complexo de Proteção Social Especial

A obra do Complexo de Proteção Social Especial, localizado no Vila Maria, ganhou dois paineis grafitados. O artista responsável pela obra de arte é Lucas MDS. Na última sexta-feira (19), foi ministrada uma oficina realizada com os adolescentes do Núcleo de Cidadania de Adolescentes (NUCA) de Guamaré e do Serviço de Convivência, ministrada pelo próprio artista, que abordou técnicas de grafite e orientações sobre o processo de pintura.

Na ocasião, além de aprender sobre a arte grafite, os adolescentes se inspiraram junto ao artista para a elaboração de ideias dos painéis que ilustram o Complexo de Proteção Social Especial de Guamaré.

A obra do Complexo de Proteção Social Especial ocupa uma área de pouco mais de 500 metros quadrados, dividida em ambientes com salas para atendimento ao público, banheiros, auditório e brinquedoteca, entre outros espaços. A obra encontra-se com 65% de sua estrutura de alvenaria concluída e quando estiver funcionando vai atender as demandas das Políticas Públicas que assistem à criança e aos adolescentes, completando estruturalmente a rede de atendimento para esse público.

A obra construída com recursos financeiros do Fundo Municipal da Infância Adolescência de Guamaré, fruto de demanda aprovada pelo colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e conta com contrapartida financeiro do próprio município.

No novo prédio serão oferecidos os serviços de média e alta complexidade para garantir a proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência. Dentro do complexo irão funcionar também os serviços do Renascer: Programa de Medidas Socioeducativas de Guamaré, o Programa Família Acolhedora, a sala de Escuta Especializada e os demais Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI dentro da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

