BENEFICIÁRIOS RECLAMAM DE ATRASO NO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL EM GUAMARÉ

Criado pela a Lei Municipal N°449/2010. O Programa Habitacional de Aluguel de Casas da Prefeitura Municipal de Guamaré, tem como objetivo beneficiar financeiramente 300 famílias de baixa renda. Como é de conhecimento de todos, difícil é ver uma lei ser cumprida a risca em beneficio da população.

Esta semana um caso em Guamaré chamou atenção do Rio Grande do Norte, quando uma mãe de família postou um videio nas redes sociais pedindo socorro ao poder público, pois estava grávida de oito meses e o aluguel social estava atrasado a mais de 4 meses, e que não aguentava mais as idas e vindas na secretaria de assistência social sem solução. Hoje, ela se encontra no lixão da cidade tentando sobreviver com seus filhos.

Por causa deste episódio, inúmeras pessoas procuram os vereadores na câmara em busca de solução, reivindicando o pagamento do aluguel social, sob pena do proprietário despejar o aquilino. Muitos já foram despejados e cancelaram o contrato com o poder público por falta de compromisso.

Um pedido de requerimento foi protocolado na Câmara Municipal de Guamaré, feito pelos os vereadores de oposição, solicitando atualização do pagamento dos aluguéis sociais, assim como a aplicação deste importante programa social.

O documento será lido em Plenário na próxima sessão ordinária pelo o Presidente da casa legislativa, vereador Eudes Miranda. A sessão ordinária acontecerá logo após a leitura anual que será feita pelo o prefeito Hélio Willamy. São autores do requerimento os vereadores Edinor Albuquerque (Podemos), Diego de Lisete (Podemos), Helder de Oliveira (PP) e Márcio de João Pedro (PP).