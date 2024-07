BERG E TIAGO: O PREÇO QUE PAI E FILHO PAGAM NA POLÍTICA DE GUAMARÉ NÃO SE MEDE

O empresário Wildemberg Willian de Macedo, mas conhecido por Berg da Farmácia, e Tiago Luís, conhecido por Tiago de Berg, pai e filho, uma união de amizade e respeito que chama atenção por sua verdade.

Quem mora e reside aqui conhece muito bem estes dois homens de bem, trabalhadores e 100% família. O pai tentou por suas vezes ser vereador, porém, bateu na trave ficando na suplência. Numa dessas oportunidades, foi golpeado por políticos que dizia ser seus aliados.

Berg não desistiu, sacudiu a poeira, deu a volta por cima e decidiu lançar seu filho Tiago contra tudo e todos. Afastando-se dos falsos profetas e contando exclusivamente com os anseios do seu povo, Tiago foi eleito em 2020 com o voto genuinamente popular, sem as artimanhas e as trapaças dos manipuladores.

Com sua decisão de sair do grupo político liderado por Hélio e se filiar ao Podemos do pré-candidato a prefeito Adriano Diógenes, seu crescimento político foi exponencial, causando movimento de opositores no sentido cooptarem pai e filho, o que não foi conseguido em virtude decisão familiar.

O preço que estes dois cidadãos vêm pagando nesta pré-campanha não se mede, os ataques estão partindo de todos os lados, sem hora e dia, são Fake News, vídeos criados por inteligência artificial que tentam enganar a todo tempo o eleitor, um preço que aumenta e se multiplica a cada dia, porém, parte desses distantes em sua maioria do olhar do eleitor.

E aqui pra gente, pelo que conheço Berg e Tiago, eles não têm medo e estão dispostos a pagar o preço que a política exige. Assim, novamente, irão entregar nas mãos dos seus familiares, amigos e simpatizantes seu nome e credibilidade, mas, principalmente, o sentimento de mudar Guamaré.

Berg é um político inteligente, um empresário dedicado às causas sociais, sensível aos problemas da população. Berg e Tiago tem o povo ao seu lado, o que é comprovado nas ruas.

As críticas são inerentes a cargo público que ocupa, porém os infames ataques e a covardia anônima tem dado o tom daqueles que não querem o bem para Guamaré.

É o que sempre digo, quanto mais se fala contra quem não deve ou teme, mais cresce a sabedoria do povo e, por consequência a aceitação popular.