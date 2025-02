BLOCO ‘JÁ QUE TÁ DENTRO DEIXE!’ APRESENTA SEU ABADÁ PARA O CARNAVAL DE 2025

O Bloco de carnaval ‘Já que tá dentro deixe!’ é uma celebração irreverente e cheia de bom humor. Com um nome que já provoca sorrisos, o bloco no seu 2º ano já conta com 60 participantes que transformará os 4 dias de folia nas ruas de Guamaré, em um palco de alegria, irreverência e descontração.

Os foliões do bloco promete esquecer as preocupações, e se entregar à festa do rei momo na terra do ouro negro já na sexta-feira, dia 28, na final do campeonato de blocos. Exibindo o abadá e suas fantasias mais engraçadas e coloridas, com o término da ressaca só na quarta-feira de cinzas, na orla da praia aratuá.

