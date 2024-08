BLOG DO POVO: PORTAL FAZ HOJE ANIVERSÁRIO DE 13 ANOS COM A MARCA DA CREDIBILIDADE

Hoje, dia 22 de agosto de 2024, é um dia de muito especial para o moderador deste portal de noticias. O Blog completa hoje 13 anos prestando serviço de informar a população de Guamaré. Há mais de uma década estamos formando opiniões e dividindo com nossos milhares de leitores reportagens e matérias em tempo real, publicando aqui a vida exatamente como ela é.

Eu bem sei que durante este período o blog passou por momentos de muita adversidades, decepções, mas também de alegria pelas as conquistas ao lado povo, e em prol do povo. Foram muitos desafios lutando na linha de frente enfrentando os gigantes, mas sobrevivi e estou aqui para contar à história.

Ficaram em mim as marcas das cicatrizes de guerra da blogosfera orgulho que tenho que lutei para chegar aos 13 anos. Não conto às vezes que me emocionei por ter conseguido alcançar através de nossas matérias a reivindicação e o objetivo da população, de ser e dar voz aqueles que tanto precisam deste canal de noticia… O povo!

Sou consciente que durante este tempo os ataques sofridos foram e são de cunho meramente político, mas os elogios, o reconhecimento, a força e os incentivos que vem dos nossos leitores, são sem nenhuma sombra de duvidas o verdadeiro combustível e o reconhecimento popular.

Nosso trabalho sempre foi e será pautado no compromisso, na responsabilidade, retidão, transparência, honestidade e lisura, qualidades imprescindíveis a todo blogueiro e formador de opinião. As ideias surgem nos momentos mais estranhos, e às vezes somos nós os mais fiéis admiradores e cobradores de nós mesmos, muitas vezes, me policio, reflito e me limito, para não cometer injustiça com alguém.

Hora de agradecer

Criar, editar, pesquisar, ser imparcial e manter um blog atualizado não é nada fácil. Mas eu seria muito injusto neste dia tão especial para mim, se eu não agradecesse aos meus amigos de longe e de perto, como os parceiros, aos milhares de leitores que abaixo de Deus é a força para eu continuar sendo blogueiro, chegando hoje a 13 anos no ar com 13.800 seguidores no instagram e quase de 11 milhões de visualizações de páginas.

Em especial, quero agradecer ao meu amigo e parceiro Erinaldo, empresário do Grupo de Material de Construção Ferragens Pai e Filhos, que sempre me incentivou e ajudou a manter este portal no ar.

Aos anônimos, aqueles que fazem questão de se identificar nos comentários e também aos muitos que enviam sugestões, e ajudam o blog com informações em tempo real através do WhatsApp do blog. Eu seria ingrato se não agradecesse e comemorasse com vocês cada minuto deste dia de mais uma primavera do portal.

São amigos que nos honram e nos prestigiam com a sua leitura, meus sinceros agradecimento por acreditar, e confiar neste canal de noticias local. Ainda somos pequenos no meio dos gigantes da cidade, região salineira, mato grande, vale do assú, e do RN, mas estamos no caminho certo, trabalhando, dia e noite para manter nosso povo atualizado.

Por fim,

Com ajuda de DEUS e do nosso povo continuaremos trabalhando aqui com o portal… Meu dever sempre será de informar, e não de lhe convencer. Uso como empréstimo as palavras de Carol Aleixo “A busca pela audiência é importante, mas o Jornalismo só cumpre sua função quando mobiliza a sociedade de alguma forma. Aplicando a ética e a moral”.

Muito obrigado aos leitores por nos ajudar a manter o blog do povo durante estes 13 anos no ar, que venha os 14 anos com a permissão de Deus.

NOTA DO BLOG

Informamos que logo mais ás 20:00h de hoje haverá uma live com sorteios de prêmios e mais 5 pix de 200,00 doados pelos os nossos parceiros, para os leitores com o humorista Rhafinha e este editor, não percam, basta nos seguir no instagram.

Clique aqui e veja as regras:

https://guamareemdia.com/portal-faz-aniversario-mais-quem-ganha-os-presentes-sao-os-leitores-do-blog-2/