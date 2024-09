BLOG DO VT: DISPUTA PELA PREFEITURA DE GUAMARÉ APONTA HÉLIO A FRENTE DE ADRIANO, MOZANIEL É O ÚLTIMO

Considerando dúvidas quanto a apresentações dos números publicados em matéria anterior, o blog pública na integra matéria do Blog do VT.

Pesquisa Eleitoral realizada pela empresa Data Census LTDA, registrada no TSE sob o n° RN-06763/2024, em que foram entrevistados 410 pessoas, nos dias 02 e 03 de setembro de 2024, revelou na espontânea que Hélio de Mundinho com preferência 48,37% do eleitorado, seguido de Adriano Diógenes com 20,47%, em terceiro figura Mozaniel com 18,60%. A margem de erro da pesquisa é 4,8 pontos percentuais para mais ou para menos com nível de confiança de 95%.

Por sua vez, a pesquisa estimulada aponta Hélio de Mundinho com 50,23%, Adriano Diógenes com 21,86%, seguido de Mozaniel com 17,91%.

Quando se trata de rejeição Hélio é o líder com 32,33%, seguido de Mozaniel com 26,05%, Adriano tem 22,33%, não sabem 31,71%:

Fonte: https://blogdovt.com/disputa-pela-prefeitura-de-guamare-aponta-helio-a-frente-de-adriano-mozaniel-e-o-ultimo/