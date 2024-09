BNT WEB TV REALIZARÁ DEBATE COM OS CANDIDATOS A PREFEITO DE GUAMARÉ

BNT WEB TV realizará na próxima quarta-feira (18/9) as 19hs debate entre os candidatos a Prefeito de Guamaré, uma oportunidade única para que os candidatos possam conhecer as propostas e as ideias daqueles que lançaram seus nomes para administrar o município pelos próximos 4 anos.

Foram convidados os candidatos Adriano Diógenes, Mozaniel Rodrigues e Hélio Willamy. O debate terá 5 blocos e será mediado pelo jornalista Paulo Santana diretamente dos estúdios da BNT WEB TV.

No 1º bloco – os candidatos terão 5 minutos para apresentarem suas propostas mais relevantes;

No 2º bloco – será para pergunta entre os candidatos, por meio de sorteio, com: 1 minuto para pergunta; 3 minutos para réplica e 2 minutos para tréplica;

No 3º bloco – será sorteado um tema e o nome do candidato, que fará pergunta ao candidato adversário, seguindo a mesma disposição de tempo do bloco anterior;

No 4º bloco – os candidatos responderão perguntas dos internautas do site BNT.WEB TV, com sorteio entre os candidatos e com o mesmo tempo disponibilizado.

No 5º bloco – será destinado as considerações finais, tendo cada candidato tempo de 5 minutos.

A expectativa é grande, especialmente considerando que no município não tem propaganda de rádio e tv, sendo uma oportunidade única, um gesto de compromisso e respeito para com o eleitor de Guamaré.

Para acompanhar, basta acessar YOUTUBE e digitar: BNT WEB TV e acompanhar o imperdível debate.