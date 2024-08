BOATO EM GUAMARÉ: TERRA DOURADA E A TERRA DO OUTRO NEGRO

Muitas pessoas tem utilizado as redes sociais para criticar a postura da empresa Terra Dourada Locações Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.874.590/0001-93, em promover doações de camisas amarelas, exatamente as vésperas da convenção do governismo, que resolveu usar amarelo em razão da mudança de sigla.

Calma gente, tudo isso é coincidência. Tenho certeza que amanhã a empresa Terra Dourada vai emitir uma nota apresentando as cidades dentre os 167 municípios do Estado em que ousou promover tal campanha de uniformização às vésperas da campanha eleitoral.

Repito, é tudo uma grande coincidência. Afinal, essa empresa tem empenhado no município somente o valor de R$ 975.840,00. E já recebeu até agora, R$ 189.605,000, conforme dispõe o Portal da Transparência:

Ela tem somente a receber R$ 237.025,00.

Vai dar certo. O povo tá exagerando demais!

Tenho certeza que em Guamaré as campanhas são lícitas: não existe distribuição de empregos, nem compra de votos, pessoas são coagidas ou constrangidas a participar de eventos políticos.

Espero que não surja conversas de transporte de eleitores ilegais, de imposição de servidores comparecer ao evento, de veículos da Casa de Apoio transportando eleitores para convenção.

Chega, chega, chega… Não acredito nisso, é muita ficção. Aqui, só tem amor, não tem malvadeza.

Eu acredito na Justiça, no Ministério Público.

Eu acredito, em que acreditam em mim, inclusive quando minto.