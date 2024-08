BOMBA: GUAMARÉ EM DIA É PROCESSADO POR HÉLIO WILLAMY

Não bastasse os vários anos de dedicação ao município de Guamaré informando a realidade, o veículo que maliciosamente foi um dia chamado de “Hélio em Dia” foi processado, advinha por quem? Exatamente por aquele que a população dizia que nossas postagens beneficiavam: Hélio Willamy.

O objeto da ação eleitoral manejada por Hélio destaca diversas críticas, dentre elas a publicação de vídeos que deixam controversas quanto as obras da Oficina Ortopédica e Fábrica de Polpas, que segundo a acusação foram realizadas e entregues pelo Prefeito Arthur.

É óbvio que a ação tem objetivo de intimidar, fazer recuar ou desistir do dever de informar, o que pode ter certeza, não irá acontecer.

O blog está sereno e coincidente de seus direitos, inclusive o de defesa. Bem como, confia na justiça dos homens e na de Deus.

A informação sempre foi o medo de Hélio e o principal motivo que nos levou a não acreditar mais nos seus ideais. Com Hélio a opinião do cidadão não é válida, a informação não pode ser apresentada de forma nua e crua.

É induvidoso que o comportamento adotado por Hélio visa impedir a expressão dos pensamentos, sentimentos e opiniões, sendo o objetivo da agressão dominar as outras pessoas.

Quem ataca tem que ter em mente a capacidade e habilidade para se defender. Tem que está preparado para o próximo movimento do tabuleiro.

E se xadrez for o jogo, as peças que estavam arquivados em discos rígidos em formato de megabyte acumulados em anos de atuação serão distribuídos nas 8 colunas (verticais) e 8 fileiras (horizontais) do tabuleiro.

A surpresa de um embate não é derrotar o inimigo sem lutar, mas surpreende-lo com a verdade.

Pois, atacar é pra muitos, se defender é pra poucos.