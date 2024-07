CADÊ O DINHEIRO QUE MANDEI? AUTOR DA EMENDA PARLAMENTAR, SENADOR STYVENSON VALENTIM, QUER SABER!

O Senador Styvenson, conhecido por firmeza e transparência destinou recursos na monta de R$ 2.018.667,00 para Guamaré, distribuídos em três emendas parlamentares, tidas como fundamentais para a realização de ações que visam melhorar a qualidade de vida dos moradores do município.

O blog foi ao portal do Senador Styvenson Valentim: https://styvensonvalentim.com.br/recursos/guamare/, onde observou que Guamaré foi contemplada em R$ 250.000,00 no ano de 2020, para aquisição de equipamentos médicos e gerais para o hospital:

A análise revelou que os recursos geridos pelo ex-prefeito Adriano Diógenes, foi devidamente prestado contas, demonstrando a legalidade do processo de contratação e aquisição dos equipamentos de saúde, instante em que foi apresentado dados daquilo que foi utilizado.

Outra emenda encaminhada pelo parlamentar no valor de R$ 268.667,00 foi destinada a aquisição de um transporte sanitário adequado para PCD. Quanto ao valor, o portal revelou a inexistência de informações de disponibilização e pagamento dos recursos. Porém, não se apresentou qualquer comprovação do atendimento dessa finalidade:

Como se evidencia, o ano de referência dos recursos foi em 2021, gestão do prefeito interino Eudes Miranda, com registro de pagamento em 22/12/2022, já sob a chefia de Arthur Teixeira.

A população, em especial, o público para o qual foi destinado a emenda, não se deparou com o veículo para atendimento de suas necessidades. Fica pergunta: se foi disponibilizado e pago recursos ao município: Onde está o veículo? E por qual motivo não foi até o presente momento prestado contas?

A atuação indiscriminada do parlamentar ficou ainda mais evidente em seu discurso, no último sábado (dia 27), quando se homologava a candidatura de Adriano Diógenes e Lisete, respectivamente Prefeito e Vice, instante em que anunciou que havia destinado recursos para pavimentação comunidade Nova Esperança, conhecida por irmãozinho no valor de R$ 1.500.000,00:

Porém, o Senador Styvenson anunciou que irá acompanhar de perto os valores que foram e a prestação de contas. Em trecho de seu discurso disse que iria comunicar ao Ministério Público Federal quanto aos recursos pagos sem registro de comprovação: “eu vou fazer essa comunicação para o Ministério Público Federal, para saber, para querer saber pra onde foi”.

Por fim, o Senador disse somente agora entendeu as razões de nunca ter sido convidado a vir a Guamaré: “Agora eu entendo porque nunca me chamaram aqui, agora eu entendo o tamanho da sujeira que você viviam gente”.

NOTA 1

O blog tem acompanhado o mandato do Senador Styvenson e tem reportado suas inúmeras ações em todos os lugares do Estado, com registro de destinação ao RN de mais de 359 milhões de reais, com destaque: usina de asfalto do Seridó que contemplará 24 municípios; Hospital de Combate ao Câncer em Currais Novos.

NOTA 2

O Prefeito Arthur Teixeira precisa esclarecer onde foram aplicados os recursos públicos da emenda destinada pelo Senador. E, principalmente, onde anda o veículo cujo recurso foi destinado a aquisição.