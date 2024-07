CAERN REALIZARÁ UMA PARADA PROGRAMADA NO ABASTECIMENTO DE MACAU E GUAMARÉ

A Caern vai realizar uma parada programada no sistema de abastecimento de água de Macau e Guamaré, além das comunidades e distritos destes municípios. A suspensão do fornecimento de água será necessária para a retirada de um vazamento, que foi identificado na adutora de água bruta de 700mm, do sistema Pendências – Macau.

O sistema ficará desativado das 22h da próxima segunda-feira (15) até às 18h da terça-feira (16), quando o trabalho deverá ser concluído. Após a religação da adutora, o abastecimento será retomado de forma gradativa e normalizado num prazo de até 72 horas.