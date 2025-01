CAERN TRABALHA PARA RESTABELECER ABASTECIMENTO EM MACAU E GUAMARÉ

Os municípios de Macau e Guamaré, além de suas comunidades rurais e distritos, estão com o abastecimento temporariamente suspenso neste domingo (26), em razão de defeito mecânico em uma bomba do sistema Macau-Pendências, apresentado no final da manhã.

A Caern já está trabalhando no conserto e a previsão é que o serviço seja concluído até o final do dia desta segunda-feira (27).

Em Macau, além da cidade, estão sem abastecimento Salinópolis, Quixaba, Ilha de Santana, Tambaú, Vila Alcanorte, Soledade, Papagaio, Terra de Deus, Posseiros, Barreiras, Diogo Lopes, além das comunidades de Chico Martins e Cacimba da Baixa.

Em Guamaré, a parada afeta Lagoa Doce, Mangue Seco, Lagoa de baixo, Baixa do Meio, Umarizeiro, Ponta de Salina e Salina da Cruz.

Concluído o serviço de manutenção da bomba, o abastecimento será imediatamente retomado.

Após a retomada, será necessário aguardar um prazo de até 72 horas para a completa normalização em todas as áreas afetadas.