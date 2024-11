CAICÓ: NELTER QUEIROZ COBRA MANUTENÇÃO DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO ALADIM

Em pronunciamento realizado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira (7), o deputado estadual Nelter Queiroz (PSDB) trouxe à tona situação que envolve a Escola Estadual Antônio Aladim. Na oportunidade, o parlamentar requereu à Secretaria Estadual de Educação e ao Governo do RN que retorne com as turmas de 6º e 7º anos e que assegure a manutenção das turmas já existentes de 8º e 9º anos nesta unidade de ensino, localizada na zona norte da capital seridoense.

“Na tarde de ontem foi realizada uma reunião com toda a comunidade escolar – pais, alunos, professores e funcionários – onde foi debatida estas demandas. Com a retirada das turmas do 6º e 7º anos da Escola Estadual Antônio Aladim, alunos que residem nos 12 bairros que compõem a zona norte de Caicó estão buscando estas turmas do Ensino Fundamental II em outras regiões do município, o que exige mais tempo de deslocamento e investimento de recursos para transporte”, argumentou Nelter.

Ainda em sua fala, o deputado também abordou sua preocupação com outra demanda em torno da Escola Estadual Antônio Aladim. Na ocasião, Nelter Queiroz também cobrou sensibilidade do Governo do Estado para continuar ofertando as turmas de 8º e 9º anos, uma vez que, segundo foi tratado na reunião em questão, também é de interesse do Governo do Estado realizar o encerramento destas.