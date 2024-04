CÂMARA DE GUAMARÉ CANCELA SESSÃO POR FALTA DE ENERGIA DEVIDO ROMPIMENTO DE CABO NA REDE DA COSERN

A sessão da Câmara Municipal de Guamaré foi adiada na tarde desta terça-feira (02) por falta de energia. O problema começou por volta das 13h com o rompimento de um cabo da rede trifásica que liga o poste ao prédio do legislativo, localizado de frente a câmara.

De acordo com a diretora da câmara, por volta das 12h40min uma fase caiu e apenas 30% de parte do prédio funcionavam com oscilação. A Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, de logo foi acionada.

Vereadores estavam presentes para formar o quórum e iniciar a sessão. Os Edils esperaram que a energia fosse reestabelecida até às 15h30min, mas como o fato não ocorreu pela Cosern, a sessão foi cancelada pelo o presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, marcando a próxima para o dia 09 de abril de 2024, no horário regimental.

A Câmara Municipal emitiu nota a população: Eis na integra:

“Lamentamos o ocorrido e ratificamos o compromisso da casa do povo com o cidadão guamareense e com o desenvolvimento do município. A diretoria da casa por determinação da presidência está empenhada em buscar respostas e a solução para o problema elétrico ocorrido na tarde de hoje, que impediu a realização da sessão ordinária mesmo havendo quórum”.