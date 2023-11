Câmara de Guamaré vai suspender temporariamente a emissão de RGs

Para atender a recomendação do Ofício nº 750/2023/ITEP – GDG/ITEP – Diretoria-ITEP, a Câmara Municipal de Guamaré, informa aos usuários do serviço de emissão de RGs que, este ano, o atendimento ocorrerá até o próximo dia 30 de novembro. A medida foi tomada devido à migração do sistema biométrico ao CIN: Carteira de Identificação Nacional.

A previsão de retorno dos atendimentos está previsto para o dia 11 de dezembro, exclusivamente nas centrais do cidadão. Na Câmara Municipal de Guamaré, o serviço retornará somente no próximo ano, após a assinatura de um novo acordo de cooperação técnica, junto ao ITEP, com data a ser divulgada em nossas redes sociais e na imprensa.

Com informações: Assecom/CMG

Gestão do presidente Eudes Miranda avançou na prestação de serviços ao cidadão