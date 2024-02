CÂMARA DE MACAU ARRECADOU MAIS DE R$ 6 MILHÕES EM 2023

A Câmara Municipal de Macau contabilizou a receita anual de pouco mais de R$ 6 milhões no ano de 2023. A revelação do volume de recursos que a casa legislativa recebeu da prefeitura no ano passado foi feita na mensagem ao legislativo, lida na última segunda-feira (26), pelo prefeito Dr. Zé Antônio, e pode ser confirmada na live da sessão especial.

Com treze gabinetes, a casa do povo Macauense, pode se orgulhar que no primeiro ano do mandato do presidente Robinson Macau, teve uma excelente arrecadação, por meio do duodécimo enviado pela prefeitura.

Pela previsão orçamentária para este ano de 2024, a administração da Câmara de Macau tá com a faca e o queijo nas mãos, para apresentar um trabalho mais produtivo pela edilidade, além de projetos mais próximos do cidadão.

Sobre o ano de 2023, o blog pesquisou nas redes e no site da instituição e não localizou até o momento, o balanço de prestação de contas com a produtividade da casa em relação a projetos importantes, número de requerimentos e leis aprovados pelos vereadores, além dos investimentos realizados pela presidência em obras, capacitações de servidores, atendimento à população e outros serviços.

Em contato com o presidente Robinson Macau, o blog foi informado que em relação a receita do ano que passou, a Câmara Municipal devolveu uma pequena quantia ao município, uma vez que, sob a sua presidência “foram sanadas dívidas com rescisões de comissionados”. Se herdou dívidas, o presidente não entrou em mais detalhes.

Até o fechamento desta pauta, o presidente Robinson não soube informar ao blog o volume exato de recursos devolvidos a prefeitura.

O Blog fica aqui na torcida por um ano de 2024 de bons resultados e bem produtivo para o presidente Robinson e os demais vereadores.

O povo de Macau é quem só tem a ganhar.