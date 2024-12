CÂMARA MUNICIPAL APROVA ORÇAMENTO DE R$ 219,5 MILHÕES PARA O MUNICÍPIO EM 2025

O plenário da Câmara Municipal de Guamaré aprovou em sessão extraordinária realizada na tarde desta terça-feira (17), o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA 2025), de autoria do Poder Executivo.

A previsão do orçamento do município para o ano de 2025, de acordo com a lei ficou de R$ 219.578.000,00 – (duzentos e dezenove milhões, quinhentos e setenta e oito mil reais). Ou seja, mais de R$ 50 milhões a menos da LOA de 2024.

A Lei Orçamentária Anual estima a receita e fixa a despesa do exercício financeiro, ou seja, aponta como a administração pública vai arrecadar e como irá gastar os recursos públicos.

Após a sessão que votou e aprovou à unanimidade a LOA 2025, o Poder Legislativo entrou em recesso parlamentar, voltando com as atividades no dia 1º de janeiro de 2025, onde será realizada sessão solene de posse do prefeito, vice-prefeita, e vereadores eleitos na eleição de 6 de outubro de 2024.