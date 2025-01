CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ REÚNE SERVIDORES PARA FORMAR COMISSÕES DE TRABALHO

Com uma proposta diferente de envolver cada vez mais o servidor do ambiente legislativo de Guamaré de uma maneira que contribuam diretamente para o desenvolvimento dos trabalhos na casa do povo, nesta manhã de terça-feira, 21, a Procuradoria da Câmara Municipal de Guamaré, reuniu servidores da casa legislativa para formação das comissões de Ciência e Tecnologia, Criança e Adolescente e da TV Câmara. O encontro ocorreu no Plenário Vereador Luiz Gonzaga do Carmo.

Para o advogado e Procurador da Casa, Mauro Gusmão, as comissões têm um papel importante no auxílio aos trabalhos da Câmara Municipal. Moacir Reinaldo, que exerce a função de diretor administrativo, também participou da reunião administrativa.

O presidente Eudes Miranda demonstra com seus atos que é um parlamentar atento aos entendimentos do ambiente legislativo, ao definir estas questões pontuais que fazem a casa do povo ser mais célere com os seus conteúdos, só confirma seu compromisso de fazer esse ambiente político uma ponte de acesso e entendimento com as demandas executivas e, sobretudo, fazer valer o propósito de legislar na busca de oferecer benefícios reais para seu povo.

Asscom/CMG