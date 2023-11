Câmara Municipal: Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 21

EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária realizada em 14 de novembro de 2023.

PROTOCOLO Nº 024/2023 – Projeto de Lei – Dispõe sobre o acesso e uso dos trapiches municipais e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal.

ORDEM DO DIA

MATÉRIA LEGISLATIVA Nº 005/2023 – Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2023 Concede Título de Cidadão Guamareense ao Ilmo. Sr. Alessandro Warley Candeas, de autoria do vereador Gustavo Santiago;

MATÉRIA LEGISLATIVA Nº 074/2023 – Solicito ao Chefe do executivo municipal, através do setor competente, construção de parada de ônibus no Distrito de Lagoa Doce, a ser construída após ouvido os moradores da referida localidade de autoria do vereador Gustavo Santiago.

Eudes Miranda da Fonseca

Presidente

Assecom/CMG