Câmara Municipal: Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 23

EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária realizada em 16 de maio de 2023.

Matéria Legislativa – Projeto de Lei Ordinária nº- 003/2023 – Institui O “Dia do Evangélico ” no Município de Guamaré-RN, de autoria dos vereadores Manú de Nascimento e Carlos Câmara;

Matéria Legislativa – Projeto de Lei Ordinária nº- 004/2023 – Dispõe sobre a denominação da Praça localizada na Rua Monsenhor José Tibúrcio em bifurcação com a Rua Três Corações no Centro deste Município, passando assim a figurar com o nome Praça da Bíblia, de autoria dos vereadores Manú de Nascimento e Carlos Câmara.

ORDEM DO DIA

Requerimento nº- 049/2023 – Requer do Excelentíssimo Sr. Presidente desta Augusta Casa Legislativa que encaminhe o Requerimento a Secretaria de Obras solicitando a reforma do calçadão que margeia os rios Aratuá e Miassaba, de autoria do vereador Diego de Lisete;

Requerimento nº- 050/2023 – Requer a Presidência da Mesa Diretora desta Augusta Casa Legislativa que encaminhe este Requerimento a Secretaria Municipal de Saúde à implantação de uma nova equipe de Saúde da Família – ESF na área de atuação da Unidade Básica de Saúde – UBS 1, de autoria do vereador Diego de Lisete.

Eudes Miranda da Fonseca