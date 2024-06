CÂMARA PROMOVE AUDIÊNCIA SOBRE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

A Câmara Municipal de Guamaré, promoveu na manhã desta terça-feira (25) uma audiência pública para debater o Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Presidida pelo vereador Dezinho, a audiência contou com as presenças de representantes das secretarias de Educação, Assistência Social e Conselho Tutelar, entre outros segmentos da sociedade.

Presidente da Casa, o vereador Eudes Miranda e os vereadores Carlos Câmara, Diego de Lisete, Tiago de Berg, Leandro Félix, Manú do Nascimento e Daniel Monte participaram dos debates, juntamente com representantes da rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente no município.

A audiência pública foi uma iniciativa da Comissão da Criança e do Adolescente, presidida pelo servidor efetivo da casa, João Freire Solano. “O poder público e as entidades com o apoio da sociedade precisam atuar firmemente na educação e no desenvolvimento de políticas públicas de atendimento à melhoria e fortalecimento das famílias”, destacou o presidente da casa, vereador Eudes Miranda.

Na audiência pública, a vice-prefeita Eliane Guedes representou o Poder Executivo. “Debatemos uma pauta importante que tratou do bem estar das crianças, jovens e adolescentes do município de Guamaré”, concluiu o vereador Dedezinho.

Com informações: Assecom/CMG