CAMPANHA DE MACAU ENTRA NA FASE DO PULA-PULA E DR. ZÉ ANTÔNIO LIDERA ADESÕES

A reta final da campanha em Macau chegou com surpresas e promete forte emoções até o dia 6 de outubro.

O atual prefeito José Antônio de Menezes vem crescendo sobre a adversária Flávia Tavares, segundo as recentes pesquisas ITEM e Qualittá. Os dois estão tecnicamente empatados.

Dr. Zé tem recebido adesões importantes nas últimas horas, tanto de eleitores do grupo de Flávia, quanto dos eleitores indecisos que, diante da campanha de baixaria e agressões ao prefeito, tem assumido posição pela reeleição dele.

Um exemplo disso que a grande quantidade de pessoas na Passeata da Paz, realizada nesta sexta-feira (20), no bairro do Valadão e Navegantes, que reuniu milhares de pessoas vestindo branco.

Um fato que, também, tem chamado a atenção na cidade são as fotos dos eleitores postadas espontaneamente nas redes sociais com os adesivos dos candidatos a prefeito.

Muitos eleitores que colocaram recentemente o adesivo do prefeito Zé Antônio, trocaram a camisa rosa pelo verde.

Enquanto isso, Dr. Zé Antônio segue em agenda de visitas casa a casa, recebendo adesões espontâneas nos bairros da cidade e comunidades.

A conclusão de quem observa a cena política na capital do sal é de que a campanha de Macau, definitivamente, não é para amadores.

As duas pesquisas refletem o que se pode ver facilmente nas ruas e mostram Dr. Zé Antônio e Flávia Tavares em empate técnico, levando em consideração a margem de erro.

Detalhe: a candidata do PDT tem tido uma baixa na sua campanha com apoiadores envolvidos em episódios de violência contra o prefeito Zé Antônio, inclusive com o uso de crianças e adolescentes.

A Justiça Eleitoral condenou a coligação da candidata por pichações em prédios e vias públicas, nos distritos de Barreiras e Diogo Lopes.